Waldseilgarten: Bitte warten

Kürzlich hat die Landesregierung auf Anfrage der Klosterneuburger Stadtverwaltung festgestellt, dass für eine Erweiterung des Waldseilgartens in NÖ eine Umwidmung der Grundstücke unumgänglich ist, was wiederum wohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich macht. Schon im Vorjahr hat der zuständige Bezirkshauptmann, Wolfgang Straub, der Bürgerinitiative versprochen, das Projekt "streng zu prüfen". All dies lässt auf ein ausführliches und Zeit-intensives Behördenverfahren schließen.

Dejaco zeigt sich unbeeindruckt: Er habe Vertrauen in die Behörden und fürchte eine detaillierte Prüfung nicht. "Wir sind in der Planungsphase und werden in den kommenden Monaten ein Projekt einreichen, das auch die Interessen der Anrainer berücksichtigt."