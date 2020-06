Waldkapelle von Unbekannten verwüstet

Mit einem Hammer wurde die Gips-Madonna in der Waldkapelle in Weinburg (Bezirk St. Pölten-Land) so stark zertrümmert, dass nur noch Mosaiksteine von ihr übrig blieben. Bilder und Figuren wurden ebenso zerstört, wie Glasscheiben und das Kreuz. Auch der Altar wurde verwüstet.

Es war in der Nacht von Montag auf Dienstag, als ein noch unbekannter Täter die Waldkapelle in Weinburg heimsuchte. Jene Kapelle, die in mühevoller Kleinarbeit von engagierten Ortsbewohnern ein ganzes Jahr lang liebevoll renoviert wurde. "An dieser kleinen Kapelle hängt mein Herzblut", sagt Mesner Josef Oberleitner. "So viele Menschen haben hier mitgeholfen, da steckt so viel Liebe drin."

Laut Bürgermeister Peter Kalteis wurden auch ein Fenster und der Besinnungsplatz der nahe gelegenen Leichenhalle zerstört.

Wer hinter dem Angriff auf die Kapelle steckt, ist nicht klar. Unwahrscheinlich ist laut Polizei, dass es sich bei dem Vorfall um denselben Täter handelt wie bei den Verwüstungen, die erst vor Kurzem auf den Friedhöfen in Gemeinlebarn (Bezirk St. Pölten-Land) und mehreren Friedhöfen im Bezirk Tulln vorgefallen sind.

Die Pfarre hat eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059 133 3160-100.