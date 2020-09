Waldhäusl will Asylwerber vom Bund wieder übernehmen

Flüchtlingsbilanz. Derzeit befinden sich 2.700 Asylwerber in Niederösterreich in der Grundversorgung. Weil es im März 2018 noch 8.000 waren, sieht Landesrat Gottfried Waldhäusl, FPÖ, das Land punkto Asylwesen derzeit in ruhigem Fahrwasser.

Das für Asylangelegenheiten zuständige Regierungsmitglied warnt aber gleichzeitig vor einer nächsten Flüchtlingsbewegung. Im Rückblick auf das Asylgeschehen seit 2015 habe er, als er im März 2018 die Agenden im Bundesland übernommen hat, einen „riesigen Asylberg“ vorgefunden. Aufgrund des von ihm in Auftrag gegebenen Maßnahmenplans habe sich dies geändert, auch wenn ihm der eingeschlagene Weg viel Kritik eingebracht habe, sagt Waldhäusl. „Die Kritik bestätigt, dass es richtig war“, gibt sich der Landesrat kämpferisch.