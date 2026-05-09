Waldbrände in Kärnten und NÖ rasch unter Kontrolle gebracht

Zwei Waldbrände beschäftigten die Feuerwehren am Samstagnachmittag. Im Kärntner Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) war ein Großeinsatz nötig, 180 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer, das sich auf einer Fläche von einem Hektar ausgebreitet hatte.

Der Brand wurde bereits nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht und Glutnester wurden gezielt abgelöscht, berichtete die Polizei. "Brand aus" dürfte jedoch erst in den kommenden Tagen gegeben werden. Die Brandursache war noch unklar.