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Niederösterreich

Waldbrände in Kärnten und NÖ rasch unter Kontrolle gebracht

180 Feuerwehrleute standen in Bleiburg im Einsatz - der Brandbereich erstreckte sich auf einen Hektar. Im Bezirk Wiener Neustadt waren 5 Feuerwehren gefordert.
Stefan Jedlicka
09.05.2026, 20:13

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Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand

Zwei Waldbrände beschäftigten die Feuerwehren am Samstagnachmittag. Im Kärntner Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) war ein Großeinsatz nötig, 180 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer, das sich auf einer Fläche von einem Hektar ausgebreitet hatte. 

Der Brand wurde bereits nach eineinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht und Glutnester wurden gezielt abgelöscht, berichtete die Polizei. "Brand aus" dürfte jedoch erst in den kommenden Tagen gegeben werden. Die Brandursache war noch unklar.

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Die Feuerwehren wurden auch aus der Luft unterstützt. Eine Drohne mit einer Wärmebildkamera wurde eingesetzt, zudem führten zwei Hubschrauber des Innenministeriums Erkundungsflüge durch. Es gab keine Verletzten.

Im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ) stand ein Waldstück bei Gutenstein in Flammen. Die örtliche Feuerwehr wurde von den Kameraden aus Rohr im Gebirge, Thal, Pernitz und Waidmanssfeld-Miesenbach unterstützt, berichtete das Bezirkskommando.

Kärnten Waldbrand
Agenturen  | 

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