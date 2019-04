Waidhofen/Ybbs: Auto krachte mit voller Wucht in Lastwagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hielt Montagvormittag die Einsatzkräfte in Waidhofen an der Ybbs in Atem. Ein Pkw war auf der L88 zwischen Böhlerwerk und Seitenstetten mit voller Wucht in einen Lastwagen gekracht.

Laut Feuerwehr dürfte der Autolenker auf die Gegenfahrbahn geraten sein und rammte deshalb den Lkw, der gerade Material abladen wollte.Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort, der Unglücksfahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden.

Der verletzte Fahrer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, der Lastwagenlenker blieb ohne Blessuren.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Polizei die L88 komplett sperren.