Waidhofens Bürgermeister in Kollision mit Zug beteiligt

Nach der Zugentgleisung auf der Mariazellerbahn fand der pechschwarze Tag für den niederösterreichischen Landesbahnbetreiber NÖVOG am Dienstag gegen Mittag im Ybbstal eine tragische Fortsetzung. Im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs kollidierte kurz vor Mittag ein Zug der Citybahn, die ebenfalls von der NÖVOG betrieben wird, mit einem Pkw. Drei Personen wurden dabei nach ersten Angaben erheblich verletzt. Laut KURIER-Anfrage bei der Stadtgemeinde befanden sich Bürgermeister Werner Krammer, ein Vizebürgermeister und eine Mitarbeiterin in dem Wagen.