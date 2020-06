Waidhofen an der Thaya: Stadt erstrahlt mit LED

LED ist der neue Renner. Die Lumineszenzdiode hilft Stromsparen, hat eine längere Lebensdauer und muss seltener gewartet werden. Genau diese Argumente haben den Gemeinderat in Waidhofen an der Thaya vor Kurzem davon überzeugt, beim Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf die effizientere Leuchttechnik zu setzen. Ab Juni sollen alle 1491 Straßenlampen in der Gemeinde durch neue LED-Leuchten ersetzt werden. Die Kosten betragen ungefähr eine Million Euro.

In NÖ ist Waidhofen die erste Gemeinde, die ihre gesamte Straßenbeleuchtung auf die neue LED-Technik umstellt. "Ursprünglich war ich skeptisch. Aber eine Studie hat gezeigt, dass wir uns damit mehr als 50 Prozent Stromkosten ersparen können", betont Bürgermeister Kurt Strohmayer-Dangl. Nicht nur das war überzeugend, sondern auch andere Vorzüge stimmten ihn positiv. Weil LED-Leuchten mit ungefähr 50.000 Stunden um ein Vielfaches länger brennen als herkömmliche Lampen, reduzieren sich auch die laufenden Material- und Wartungskosten. "Innerhalb von zehn Jahren wird sich die Anlage rentieren", glaubt der Bürgermeister.