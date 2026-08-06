Waffenspezialist baut in Haag Schieß- und Ausbildungszentrum

Schon beim symbolischen Spatenstich für das neue Firmenzentrum im Betriebsgebiet Haag war am Dienstag für die Festgäste die Dimension des neuen „Schießzentrums im Mostviertel“ gut erkennbar. Die aus Oberösterreich zuziehende Hanz Group errichtet um 4,5 Millionen Euro ein Ausbildungs- und Verkaufszentrum für Waffen. Dazu gehört auch eine bereits erkennbare unterirdische Schießanlage, die auch zwei 200 Meter lange Bahnen bieten wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Haag Spatenstich mit Vertretern der Stadt Haag, der Eco-Plus und der Hanz Group vor der bereits in Bau befindlichen Anlage.

Auf rund 9.000 Quadratmetern werden künftig der Schießsport, die Aus- und Weiterbildung, der Fachhandel sowie das Büchsenmacherhandwerk samt Präzisionsfertigung und Oberflächentechnik unter einem Dach zu finden sein, berichtete Firmenchef Christoph Hanz. Er will mit seinem Team vorrangig Jäger und Sportschützen, aber auch Behörden, Einsatzkräfte oder Beschäftigte im Sicherheitsbereich ansprechen. Ein bislang im Mostviertel fehlendes Angebot in diesem Segment werde somit bereitgestellt, hieß es. Aber auch Besucher und Kunden außerhalb der Region werden angesprochen. Unterirdische Schießanlage Eine Schlüsselrolle kommt der Indoor-Schießanlage mit 19 Ständen zu. 14 Stände mit einer Länge von 25 Metern, drei 100-Meter-Bahnen sowie zwei 200-Meter-Bahnen werden eingerichtet. Moderne Scheibenzuganlagen bieten vielseitiges Training - vom jagdlichen Übungsschießen bis zum sportlichen Präzisionstraining.

Offen steht das Zentrum künftig Jahresmitgliedern ebenso wie Tagesgästen, Vereinen, Gruppen und Kursteilnehmern. Ein Seminarraum für bis zu sechzig Personen und Klubräume schaffen Platz für Vorträge, Events und Vereinsleben. Geplant seien Jagdkurse, Einführungsveranstaltungen, Sicherheitsschulungen und sportliche Trainings, so Hanz. Auch Behörden und Einsatzorganisationen sollen hier ihre Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen abhalten können, kündigte der Firmenchef an. Größere Werkstätte Sein Unternehmen verschafft sich im Haager Neubau mehr Raum für die Büchsenmacherwerkstätte und die eigenen Sport– und Präzisionsgewehre sowie spezielle Verfahren wie das Brünieren und Beschichten.