„Ich habe nichts zu verbergen“: Prozess um Munitionsfund in NÖ

Wegen Besitzes von Munition und Kriegsmaterial ist ein Mann aus dem Bezirk Melk am Mittwoch vor dem Landesgericht St. Pölten gestanden.

An der Wohnadresse des 1980 geborenen Angeklagten, gegen den ein Waffenverbot besteht, war die Sondereinheit Cobra heuer am 16. März im Einsatz gestanden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Patronen und Geschosse sichergestellt. „Ich habe nichts zu verbergen“, betonte der Niederösterreicher. Der Prozess wurde erneut vertagt.