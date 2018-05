Wärmster Mai: Winzer rüsten sich für den Klimawandel

Der Mai war rekordverdächtig. So viele Sommertage (Tage mit mehr als 25 Grad, Anm.) gab es laut Meteorologen noch nie, der bisherige Rekord lag bei 18 Sommertagen (2000 und 2003). „Die Temperaturabweichung liegt landesweit bei plus 2,4 Grad und wird in den kommenden Tagen tendenziell um ein paar Zehntel steigen“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Der meteorologische Frühling ist mit den Monaten März, April und Mai laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) der zweitwärmste der Messgeschichte.

Der Juni sollte laut Prognose wieder durchschnittlich ausfallen; für Juli kündigen die Experten wieder eine Hitzewelle an. Was sich meteorologisch andeutet, bringt die Landwirtschaft unter Druck. Trotz jüngster Regentage liegt die Niederschlagsmenge deutlich hinter dem Jahresschnitt. „Wir haben 60 bis 70 Prozent Regen-Defizit“, sagt Dietmar Hipp, Landwirt im Waldviertel. Er rechnet bei Sonderkulturen wie Mohn bereits mit massiven Ernteeinbußen.

Um die richtige Antwort auf den Klimawandel zu haben, suchen Bauern und Winzer längst nach Strategien. Einer ist Anton Bodenstein vom Weingut Prager in Weißenkirchen. Der Wachauer Topwinzer entwickelt mit anderen Konzepte, um die Qualität der Weine garantieren zu können. „Die Auswirkungen des Wetters sehen in jeder Gegend anders aus. Bis vor wenigen Jahren hatten wir in der Wachau regelmäßig 500 Millimeter Niederschlag im Jahr. Jetzt sind es 400 und weniger“, sagt Bodenstein.