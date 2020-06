Gemeindeaufsicht rügt Stadtchef

Es geht im Kern um ein Währungsgeschäft mit der Barclays-Bank in der Höhe von rund 5,2 Millionen Euro, das im Sommer 2012 abgesegnet wurde. Die Abschlussbestätigung der irischen Banker langte am 26. Juni 2012 ein. Genau an diesem Tag trat aber eine Novelle des Stadtrechtsorganisationsgesetzes (STROG) in Kraft, nach der der Abschluss von Finanzgeschäften eine Zustimmung des Gemeinderates braucht. Auch Stadler unterschrieb kurz darauf, aber ohne Beisetzung eines Datums- und ohne einen Beschluss des Gemeinderates im Rücken.