Wachauer Laberl in Platznot: Bäckerei sucht verzweifelt Grund

Schon davor wandte sich die Belegschaft, ohne die Chefin zu informieren, mit einem offenen Brief an viele Politiker: „Wir, die 67 Mitarbeiter der Bäckerei Schmidl, schreiben Ihnen, weil wir Angst um den Fortbestand unseres Unternehmens haben. (...) Wir möchten unseren Arbeitsplatz in Dürnstein erhalten“, heißt es etwa in dem Schreiben. Die Mitarbeiter würden es bedauern, wenn die Firma auseinandergerissen wird oder gar aus der Wachau verschwindet. „Für uns ist es nicht akzeptabel, wenn einige tausend Liter Wein – zugegeben aus hervorragender Lage – den Fortbestand von 67 Arbeitsplätzen gefährden“, heißt es. Hintergrund: Vor wenigen Wochen übten Winzer Kritik, dass ausgerechnet ein Weingarten für eine Betriebsstätte verbaut werden soll. Sie sehen das geschützte Landschaftsbild im Weltkulturerbe und die Existenzgrundlage der heimischen Weinbauern in Gefahr.

Derzeit untersucht das Land, ob die vorgesehenen Grundstücke als Gewerbegebiet widmungsfähig sind. „Wir hoffen auf einen möglichst raschen Beschluss, damit wir endlich mit der konkreten Planung beginnen können“, sagt Schmidl.