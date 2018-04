Wachauer Blütenzauber hat begonnen, Massenspektakel erwartet

„Auch wenn das Handwerk manchmal müde macht, haben wir einen wunderschönen Arbeitsplatz“, schildert Weinhauer Mathias Hirtzberger, Sohn des bekannten Wachauer Topwinzers Franz Hirtzberger. Während der Junior in seinem Weingarten hoch über Wösendorf, Bezirk Krems, mit der Schere die Rebstöcke feinsäuberlich zurückschneidet, schweift sein Blick immer wieder kurz über die traumhafte Landschaft in der Wachau. Was auffällt, sind die ersten Marillenbäume, die neben der Donau aufgrund des warmen Frühlingswetters der letzten Tage zu blühen begonnen haben.

Nach der langen Winterzeit geht es jetzt Schlag auf Schlag. „Wir rechnen damit, dass die Vollblüte schon Mitte kommender Woche zu sehen sein wird“, sagt Franz Reisinger, Obmann der Wachauer Marillenbauern, als er einen Obstgarten nahe Bacharnsdorf am Südufer der Donau unter die Lupe nimmt. „Wir hoffen, dass wir heuer erstmals ohne Frost auskommen. Vor zwei Jahren hatten wir eine kleine Ernte, im Vorjahr war sie deutlich besser, diesmal hätten wir gerne einen durchschnittlichen Ertrag. Bis jetzt schaut es gut aus und wir hoffen, dass es so bleibt“, sagt Reisinger. Lange wird der Wachauer Blütenzauber nicht zu sehen sein. Reisinger rechnet damit, dass die Pracht schon rund um den 15. April wieder ihren Glanz allmählich verliert. Damit die Besucher die besten Motive finden und edle Marillen-Produkte wie Likör, Marmelade oder Nektar verkosten können, öffnen alle 230 Mitgliedsbauern heute, 8. April 2018, ihre Marillengärten.