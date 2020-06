Wachau-Marathon: Rekord schon vor dem Start

Am Sonntag werden die Teilnehmer des Viertelmarathons um Punkt 9.30 Uhr an den Start gehen. Nur eine halbe Stunde später nehmen die Läufer des Halbmarathons in Spitz und die Sportler über die ganze Entfernung in Emmersdorf die Ziellinie in Krems ins Visier. Die Autofahrer müssen während der Bewerbe in der Wachau mit zahlreichen Straßensperren und Verzögerungen rechnen. Die B 3 ist ab 8 Uhr zwischen Krems-Stein und Emmersdorf gesperrt und wird nach dem Marathon-Start, ab 10 Uhr, Richtung Krems wieder sukzessive freigegeben. Als Ausweichroute für Pkw dient die B 33 am Südufer der Donau. Auch in der Kremser Innenstadt wird es erhebliche Verkehrsbehinderungen geben. Die Stadtdurchfahrt ist zwischen 9 und 16 Uhr gesperrt. Alternativzufahrten gibt es nur über die St. Pöltner und Mauterner Brücke. Einzelne Punkte in Krems sind über die Steiner Donaulände und Kunstmeile erreichbar.

Schon am Samstag geht es für die Kleinen beim Coca-Cola-Junior-Marathon (200 Meter bis 2,1 Kilometer) in Krems um viel Spaß am Laufen. Der Start ist um 15 Uhr.

www.wachau-marathon.at