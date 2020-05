Wachau: Laufen vor herrlicher Kulisse

Seit nunmehr 14 Jahren ist der Wachau Marathon ein fixer Treffpunkt für Freunde des Laufsports. Auf drei Distanzen (Viertel-, Halb- und Marathon) bei sechs verschiedenen Bewerben kann man vor herrlicher Kulisse seine persönliche Bestzeit erringen.



Denn ambitionierten Läufern wird mit dem Weltkulturerbe Wachau und dem idyllischen Donautal eine der schönsten Strecken weltweit geboten. Der teilnehmerstärkste Bewerb wird einmal mehr der Halbmarathon, auf der bekannt schnellen Strecke zwischen Spitz und Krems, sein. Wer bloß zusehen möchte, ist ebenfalls in Krems am besten aufgehoben. Denn dort befindet sich das "Eventgelände" mit Festbühne, DJ-Auftritten sowie kulinarischen Schmankerln und Weinständen.



Der niederösterreichische Traditionslauf möchte vor allem auch junge Menschen für den Sport begeistern. Daher findet bereits am Samstag, ab 15 Uhr, eigens für kleine Sprinter der Coca Cola Junior-Marathon-Bewerb in Krems statt (für Jahrgang 1995 und jünger). Kurzentschlossene haben am Samstag noch die Möglichkeit sich von 12 bis 18 Uhr eine Startnummer für den Marathon in der Messe Krems (3500, Utzstraße 12) abzuholen.

INFO: Wachau Marathon, am 18. 9., Die Starts: Viertelmarathon (10,5 km), um 9.30 Uhr in Dürnstein, Halbmarathon und Nordic Walking Halbmarathon in Spitz, um 10 Uhr Marathon (42,195 km) in Emmersdorf, um 10 Uhr 13.00 Uhr: Beginn der Siegerehrungen im jeweiligen Zielbereich