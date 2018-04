Wachau: Flucht aus der Touristenhochburg

Derzeit verirren sich nur wenige Reisende aus Japan oder Holland in die Altstadt. In der Hauptsaison ab Mitte April drängen sich bis zu 1800 Gäste pro Tag durch die Gassen im Zentrum. Dort betreibt auch der gebürtige Franzose Vincent Gingembre ein Mode- und Souvenirgeschäft. „Ich hätte gern eine Wohnung in Dürnstein. Wenn eine verkauft wird, erfährt man es aber selten oder sie ist viel zu teuer“, sagt der Geschäftsmann, der seit Jahren in Krems lebt.

Dass Dürnstein in Sachen Landflucht – Geburten- und Wanderbilanz sind negativ – viele Hürden vor sich hat, gibt Bürgermeister Johann Schmidl offen zu. „Unsere Altstadt ist für junge Familien unattraktiv. Einerseits ist die Zufahrt ins Zentrum durch den gewollten Massentourismus schwierig, andererseits ist man bei den leer stehenden Häusern oft mit dem Denkmalschutz konfrontiert.“ Ein Aufweichen kommt für ihn nicht in Frage, weil gerade wegen der alten und schönen Fassaden die Gäste in den Ort kommen.