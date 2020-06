Vorzeigebetriebe im Rampenlicht

Vier niederösterreichische Landwirtschaftsbetriebe können sich über eine Bestätigung ihrer qualitativ hochwertigen Arbeit freuen. Die Landwirtschaftskammer zeichnete jetzt je zwei Betriebe mit den Gütesiegeln „Top-Heuriger“ und „Gutes vom Bauernhof“ aus.

Insgesamt 166 österreichische Direktvermarkter dürfen derzeit letzteren Titel tragen. Das Weingut Sabine und Fritz Lachinger aus Prottes (Bezirk Gänserndorf) sowie Bioobst-Produzent Matthias Weichhart aus St. Pölten sind nun Teil dieses elitären Kreises. Dafür mussten zahlreiche Kriterien erfüllt werden, darunter etwa die strikte Einhaltung von Qualitäts- und Hygienevorschriften. Das Qualitätssiegel „Top-Heuriger“ wurde bisher an 127 Betriebe verliehen, neu dabei sind das „Alte Zechhaus“ in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und das Weingut Stoiber in Krems.

Hermann Schultes, Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, betonte die Vorteile der ausgezeichneten Betriebe: „Mit den Qualitätssiegeln ‚Gutes vom Bauernhof‘ und ‚Top-Heuriger‘ geben wir den Konsumenten die Möglichkeit, rasch und einfach zu erfahren, dass in diesen Betrieben eine Qualitätsüberprüfung stattfindet. Ich lade jeden ein, sich selbst bei den Direktvermarktern und Buschenschänkern vor Ort von den hervorragenden Produkten zu überzeugen.“