"Vorwärts, marsch": Keine Lkw für Rekruten

Der Aufschrei kommt von den Tullner Freiheitlichen: "Ein aktueller Befehl verbietet den Einsatz von Fahrzeugen und Zelten für Wehrdienstleistende in Langenlebarn", entrüstet sich FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors. Die rot-schwarze Regierung "vergreife" sich an der Ausrüstung der Soldaten. Für Bors, der selbst in Langenlebarn seinen Präsenzdienst geleistet hat, ist eine militärische Ausbildung der Grundwehrdiener ohne Fahrzeuge und Zelte unmöglich: "Das kommt einer Abschaffung der Wehrpflicht gleich, gegen die sich im Vorjahr 60 Prozent der Bürger ausgesprochen haben."