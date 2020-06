Vor Gespräch mit Direktor: Bub stürzte aus 2. Stock

Zu dem Hergang der Tragödie hielt man sich seitens der Schule bedeckt. Im Landesschulrat sprach man am Montag noch von einem Unfall und wollte die Ermittlungen der Polizei abwarten. "Die Gerüchteküche brodelt derzeit. Wir brauchen Klarheit; das kann noch dauern", betonte Schulinspektor Rudolf Köstler.

Tatsächlich werden sich die Verantwortlichen mit der Tragödie noch länger auseinandersetzen müssen. Denn KURIER-Informationen zufolge hätte der 15-Jährige wegen schulischer Probleme beim Direktor vorsprechen müssen. Als er mit zwei weiteren Schülern und einer Aufsichtsperson auf dem Weg ins Lehrerzimmer war, rannte er im Stiegenhaus bis in den zweiten Stock und stürzte sich in die Tiefe. Dass er den Fall auf den Steinboden aus dieser Höhe überlebte, grenzt laut Ärzten an ein Wunder.

In den kommenden Tagen sollen die Lehrer und Schüler von einem Psychologen betreut werden. Zudem ist ein Brief an die Eltern in Vorbereitung. "Die Betroffenheit bei allen ist sehr groß", betont Köstler.