„Vor endgültigem Verfall gerettet“

Die vom habsburgischen Kaiserhaus eingeführte Dachsteuer – mit einer Vermögensabgabe vergleichbar – dürfte Grund dafür gewesen sein, weshalb die Burg Dobra bei Pölla im Bezirk Zwettl Mitte des 18. Jahrhunderts aufgegeben wurde und die Bewohner in das kleinere, benachbarte Schloss Wetzlas zogen. „Sie hatten damals anscheinend die Dächer der Burg angezündet, um weniger zahlen zu müssen. Wir haben an verschiedenen Stellen Brandspuren entdeckt“, erzählt Johann Müllner, Obmann des Vereins „ Pölla aktiv“, beim Rundgang durch die weitläufige Festung. Nach und nach seien viele Mauersteine entfernt worden, um in der Umgebung daraus kleinere Häuser bauen und Kirchen erweitern zu können.

Deswegen blieben von der einst mächtigen Burg mitten im Kamptal über dem linken Stausee-Ufer im Waldviertel nur Mauerreste zurück. Urkunden aus dem 12. Jahrhundert belegen, dass die 95 mal 42 Meter große Anlage im Besitz des Ministerialgeschlechts der Herren von Dobra (Anm.: stammt vom südslawischen Wort dobov und bedeutet Wald) war, die auch in St. Peter in der Au ansässig waren. „Interessant ist, dass es auf dem kurzen Kamp-Abschnitt zwischen Lichtenfels und Schauenstein insgesamt zehn Burgen gibt. Historiker meinen, sie hatten den Zweck, den Verkehrsweg am Fluss zu sichern. Die Bewohner konnten damals von Burg zu Burg Lichtzeichen geben“, erklärt Müllner.