Voodoo Jürgens: "A Egon Schiele für Oarme"

Sie sind in Tulln aufgewachsen. Wie war Ihre Kindheit?

Voodoo Jürgens: Bis ich 14 Jahre alt war, ist es eh super gewesen, weil wir die ganze Zeit im Hof oder am Eislaufplatz oder im Aubad herumzischt san und ich so gut wie nie daham gewesen bin. Die Kindheit in Wien warat eine ganz andere gewesen. War schon super, dass man so viel im Grünen ist. Aber irgendwann ist es zu wenig gewesen. Das hat angefangen, als ich zu Konzerten und Veranstaltungen wollte und in Tulln ist das nicht gegangen. Man kann nicht sagen, dass das automatisch so ist, wenn man am Land aufgewachsen ist, aber in Tulln hats halt immer die Nähe zu Wien gegeben und die, die was erleben wollten, sind dann auch nach Wien zum Fortgehen gegangen. Hingezogen bin ich dann mit 19 Jahren.

Gab es in Tulln auch die ersten musikalischen Gehversuche?

Mit 15 Jahren hab ich eine Konditorlehre angefangen. Da war ein Knackpunkt. Da ist ma dann das Licht aufgangen, was das heißt, wo ich jeden Tag um fünf in der Früh aufgstanden bin und in den 22. Bezirk außeghupft bin und nimma so glücklich war. Da ist dann Schlag auf Schlag gangen. Zu der Zeit hat mich auf einmal andere Musik interessiert. Und meistens, wenn ich mich für was begeistern kann, will ich es auch selber ausprobieren. So ist es dann weitergegangen. Im zweiten Jahr hab ich die Lehre dann abgebrochen. Ich wollt halt damals auch schon musizieren, hab’s auch, aber da war die Vorstellung, dass sichs echt mal ausgeht als Band noch nicht da. Ich hab dann die Abendschule gemacht, aber bin dranblieben am Musizieren.