Von Polizei gestoppt: Bretter quer aufs Autodach geschnürt

In Brunn im Felde in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems) ist am Mittwochnachmittag ein ungewöhnlicher und auch nicht ungefährlicher Transport gestoppt worden. Ein Autolenker war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Nut- und Federbrettern unterwegs, die auf dem Dach quer und weit über das Fahrzeug hinausragten.