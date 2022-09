Von FlowRag zu F.LY: Mödlinger Musiker startet in Berlin durch

Castingshow bis Radio

Aufgewachsen ist Ragendorfer in Brunn/Gebirge, später zog er nach Mödling. Seine Bandkollegen kannte er bereits seit der Schulzeit. 2013 nahm der Musiker an der ORF-Show „Die große Chance“ teil und kam ins Halbfinale. Im selben Jahr gründeten die Burschen FlowRag. 2014 nahm die Band an der RTL-Talent-Show „Rising Star“ teil. 2016 folgte der erste Ö3-Hit. Seit 2022 ist Ragendorfer nun solo unterwegs