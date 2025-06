Vom Stall zur Feinschmecker-Adresse: Spitzenköche zauberten am Triad-Teich

20 Jahre ist es bereits her, dass ein alter Stall und still gelegter Bauernhof in der malerischen Idylle der Buckligen Welt zu einer der besten Feinschmecker-Adressen des Landes geworden ist. In zwei Jahrzehnten haben Veronika und Uwe Machreich ihr Landgasthaus zwischen Krumbach und Bad Schönau zu einer kulinarischen Institution gemacht.

Ländlicher Charme

Prämiert wurde die Arbeit mit 95 Punkten und vier Falstaff-Gabeln, drei Gault-Millau-Hauben und vier À la carte-Sternen. Trotz des Erfolgs ist man im Triad bei den Wurzeln geblieben. Weiße Handschuhe sucht man vergeblich, serviert wird feine Küche gepaart mit ländlichem Charme und hemdsärmeliger Tracht.