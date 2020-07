Vom Schlosshof zum Kinosaal

Nach Monaten ohne Kinobesuche kommen Filmliebhaber in Waidhofen an der Ybbs dank einer Kooperation der Stadt und des Vereins Filmzuckerl nun endlich wieder auf ihre Kosten. Und das nicht in einem Kinosaal, sondern sogar unter freiem Himmel.

Nach neun erfolgreichen Sommerkino-Saisonen wird der Innenhof von Schloss Rothschild jeden Dienstagabend im August zu einer Bühne für den österreichischen Film. „Der Lockdown in Folge der Covid-19-Pandemie hat die heimische Filmbranche schwer getroffen. Mit einem Schwerpunkt auf den österreichischen Film wollen wir die heimischen Filmemacher ein wenig unterstützen“, begründet Filmzuckerl-Obmann Andreas Kössl die Film-Auswahl. Die Wahl fiel auf vier genreübergreifende Filmproduktionen, „welche die Vielfalt des heimischen Filmschaffens gut verdeutlichen“.