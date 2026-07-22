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Niederösterreich

Volksschulkinder versorgen Bären in Arbesbach mit Leckereien

Die Volksschule Allentsteig war im Bärenwald zu Besuch und hat für die tierischen Bewohner Futterketten und Futtersäcke gebastelt.
22.07.2026, 11:41

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Brauner Bär riecht an einem am Baum hängenden Futterseil im Wald.

In freier Wildbahn zählt die Futtersuche zu den Hauptbeschäftigungen von Bären. Damit die tierischen Bewohner in Arbesbach (Bezirk Zwettl) ebenfalls ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen können, gestaltet der Bärenwald das Nahrungsangebot möglichst abwechslungsreich. Insbesondere Beschäftigungselemente, sogenannte Enrichments, sollen für Abwechslung bei der Fütterung sorgen.

Leises Erwachen im niederösterreichischen Bärenwald
Braunbär im Gras frisst neben einer Papiertüte im Wald.

Die Bären machten sich über den Inhalt der Säckchen her.

Unterstützung erhielt die Auffangstation kürzlich von Schülerinnen und Schülern der Volksschule Allentsteig. Im Rahmen eines Kinder- und Jugendprogramms durften die Kinder Leckereien für Erich, Mici, Dunbar, Brumca und Felix vorbereiten. So wurden Trockenfrüchte sowie frisches Obst und Gemüse auf Schnüre gefädelt. In den bemalten Papiersäcken versteckten sich außerdem Nüsse und Stroh.

Zwettl
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