Volksschulkinder versorgen Bären in Arbesbach mit Leckereien
In freier Wildbahn zählt die Futtersuche zu den Hauptbeschäftigungen von Bären. Damit die tierischen Bewohner in Arbesbach (Bezirk Zwettl) ebenfalls ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen können, gestaltet der Bärenwald das Nahrungsangebot möglichst abwechslungsreich. Insbesondere Beschäftigungselemente, sogenannte Enrichments, sollen für Abwechslung bei der Fütterung sorgen.
Unterstützung erhielt die Auffangstation kürzlich von Schülerinnen und Schülern der Volksschule Allentsteig. Im Rahmen eines Kinder- und Jugendprogramms durften die Kinder Leckereien für Erich, Mici, Dunbar, Brumca und Felix vorbereiten. So wurden Trockenfrüchte sowie frisches Obst und Gemüse auf Schnüre gefädelt. In den bemalten Papiersäcken versteckten sich außerdem Nüsse und Stroh.
Der Bärenwald in Arbesbach ist eine Auffangstation der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Gegründet wurde die Einrichtung im Jahr 1998. Das Areal bewohnen ausschließlich Bären in Not, die nicht artgerecht gehalten wurden. Derzeit leben hier fünf Braunbären auf insgesamt 24.000 Quadratmetern.
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