Volksschulkinder versorgen Bären in Arbesbach mit Leckereien

Der Bärenwald in Arbesbach ist eine Auffangstation der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Gegründet wurde die Einrichtung im Jahr 1998. Das Areal bewohnen ausschließlich Bären in Not, die nicht artgerecht gehalten wurden. Derzeit leben hier fünf Braunbären auf insgesamt 24.000 Quadratmetern.