Volksfest in St. Pölten: Lichter, Loopings, Livemusik

Acht Tage lang steht St. Pölten ganz im Zeichen von Unterhaltung, Kulinarik und Musik: Von 22. bis 31. Mai verwandelt sich das Gelände beim VAZ erneut in ein vielseitiges Volksfest-Areal. Der Auftakt erfolgt am 22. Mai mit der offiziellen Eröffnung um 17.30 Uhr beim Riesenrad. Danach sorgen zahlreiche Attraktionen – von klassischen Ringelspielen bis hin zu actionreichen Fahrgeschäften – für Festivalstimmung.

Ein zentraler Treffpunkt bleibt der Bacchushain, der mit Gastronomie punktet. Neben bekannten Betrieben gibt es heuer auch neue Angebote, darunter Bowls, BBQ-Spezialitäten und eine Beachbar. Ergänzt wird das kulinarische Programm durch regionale Weine, Cocktails und vielfältige Schmankerl. Auch abseits von Kulinarik und Fahrgeschäften wird einiges geboten: Das Österreichische Bundesheer informiert bei einer eigenen Insel über seine Aufgaben und Karrierechancen. Frühschoppen und Showeinlagen Für Action sorgen Fahrgeschäfte wie Breakdance, Tagada oder die Achterbahn „Alpenblitz“, die Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h erreicht. Zusätzlich stehen täglich ab 19 Uhr Live-Konzerte auf dem Programm, begleitet von Frühschoppen und Showeinlagen, etwa einer Taekwondo-Vorführung an ausgewählten Tagen.