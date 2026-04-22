"Ist der Lauf der Dinge": Nächster Club in St. Pölten schließt

Das Nachtleben in der Landeshauptstadt verliert einen seiner letzten langjährigen Fixpunkte: Anfang Mai schließen sich die Club-Türen im "La Boom". 2024 hatte Ivo Schauer die Diskothek zusammen mit Heinz Laubert übernommen. Rund zwei Jahre später stellt das Duo den Betrieb wieder ein.

"Es ist nicht mehr, wie es früher war", fasst Schauer die Situation zusammen. Die erste Saison habe die Erwartungen zwar erfüllt, inzwischen zeige sich jedoch ein anderes Bild. So sei die Konkurrenz laut Schauer durch Vereinsfeste stark gestiegen. Diese würden nicht nur im Sommer, sondern auch an beliebten Feiertagen und in den Wintermonaten für Alternativen sorgen. Hinzu kommen hohe Energiepreise und die angespannte finanzielle Lage der Bevölkerung. Damit junge Menschen am Wochenende ausgehen, braucht es laut Kurt Reischer die richtigen Angebote: "Die Jungen gehen schon fort, aber es muss etwas sein, das nicht jeden Tag ist, oder ein Special Event", so der Betreiber der Whiskey Mühle in Gars am Kamp und Mitglied der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Studien würden zudem seit Jahren zeigen, dass Jugendliche mehr Wert auf Fitness sowie Ernährung legen und weniger Alkohol trinken. "Und das spüren wir sukzessive", so Reischer. Die jüngere Generation habe durch Corona "Fortgehen anders gelernt", sagt der Gastronom. Man setzte sich eher privat zusammen, anstatt jedes Wochenende mehrere Tage auszugehen.

Es ist nicht mehr, wie es früher war. von Ivo Schauer Clubbetreiber

Der Blick auf die Branche zeigt, dass das "La Boom" kein Einzelfall ist. Während 2016 knapp 300 Bars, Tanzlokale, Diskotheken und Clubbings in Niederösterreich aktiv waren, sind es zehn Jahre später 230. In St. Pölten ist die Anzahl der Nachtlokale laut WKNÖ in dieser Zeitspanne von 30 auf 25 gesunken. Neuausrichtung VAZ-Geschäftsführer René Voak ist mit der lokalen Veranstaltungsszene vertraut. Seit über zwei Jahrzehnten organisiert seine Firma NXP Entertainment diverse Events im größten Veranstaltungszentrum der Landeshauptstadt. Dazu gehört auch das im VAZ angesiedelte Warehouse. Der Club war verpachtet – bis im vergangenen April nach 22 Jahren der reguläre Betrieb als Nachtlokal eingestellt wurde.