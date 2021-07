Volksanwälte: Scharfe Kritik an Stupa-Bau

Brinek ortet zudem Defizite in den niederösterreichischen Justizanstalten. So würde die Anzahl der Inhaftierten durch die explodierende Schlepperkriminalität ansteigen, dem Trend gegenüber stünden aber zu wenig Wachpersonal und Ärzte. 108 zusätzliche Stellen gelte es zu besetzen, aber erst zehn seien zugesagt worden.

Peter Fichtenbauer berichtete von Schwierigkeiten bei gewünschten "sprengelfremden" Schulbesuchen. "Wenn ein Kind, das musisch begabt ist, eine Schule besuchen muss, die einen sportlichen Schwerpunkt hat, dann läuft da etwas falsch", sagte der Volksanwalt. Er hofft, dass der "Sprengelzwang" bald abgeschafft werden.All diese Fälle würde die Volksanwaltschaft laut Kräuter übrigens gern auch mit dem Landtag diskutieren. Während es in Wien, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol möglich sei die Berichte den Abgeordneten zu präsentieren, so warte man in Niederösterreich noch auf eine Einladung des zuständigen Landtagsausschusses. Kräuter: "Ich sehe hier eine demokratiepolitischen Nachholbedarf."