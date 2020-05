Vogelschützer trauern um Naturjuwel

Was noch vor wenigen Monaten ein fast unberührter Lebensraum mit ausgedehnten Feuchtgebieten war, gleicht jetzt flächenweise einer Steppenlandschaft. "Vor allem im Bereich der Taffa hatten Kiebitze, Wasserrallen, Raubseeschwalben und Rohrweihen eine Heimat gefunden. Sogar der seltene Sichelstrandläufer besuchte regelmäßig dieses Gebiet", schildert Hans-Martin Berg, Vorstandsmitglied in der Organisation "Birdlife", der dieses Wasserparadies seit seiner Kindheit kennt. "Im Westteil des Horner Gmoos konnten mehr als 100 Vogelarten gezählt werden. Jetzt sind die meisten wieder weg", klingt Berg sauer und richtet einen Appell an die Bezirkshauptmannschaft Horn. "Gebt der Natur eine Chance und verlangt eine Renaturierung."