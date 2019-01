„Virtuelles Haus“ bietet Informationen zur Digitalisierung

Erster Stock: digiPEDIA, Fachbegriffe aus der digitalen Welt werden erklärt. Zweiter Stock: digiGALERIE, in der digitale Geschäftsmodelle aus Niederösterreich überblickt werden können. Die Rede ist von keinem echten Haus, sondern einer Website, deren Rubriken in virtuelle Stockwerke gegliedert wurden. Auf insgesamt acht solcher Stockwerke können ab sofort Informationen rund um das Thema Digitalisierung in Niederösterreich abgerufen werden. Digitale Kompetenzen und Ressourcen, innovative Forschungsprojekte im digitalen Bereich und Ausbildungen mit Digitalisierungs-Schwerpunkt gibt es einzusehen.

Um niederösterreichische Unternehmen und Bürger auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen, wird eine dreiteilige Digitalstrategie konsequent verfolgt. Mit der „Eröffnung“ der Website www.virtuell-haus.at sind die ersten zwei Projektphasen abgeschlossen. Ins Finale geht die niederösterreichische Digitalstrategie dann 2022 mit der Eröffnung eines physischen Hauses der Digitalisierung in Tulln.