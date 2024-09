Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Beim Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Klein-Lkw wurden am Freitagnachmittag in Haslau an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha) drei Männer und ein Jugendlicher zum Teil schwer verletzt.

Der 23-jährige Lenker wollte mit seinem Klein-Lkw von der LB9 links auf die Bahnstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinbus, berichtete die Polizei.

Schwere Verletzungen

Ein 15-Jähriger wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Ein 27-Jähriger erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die Lenker der Unfallfahrzeuge wurden ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Hainburg gebracht.