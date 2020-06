Verwirrung um Wildbestand

Sparen hin oder her – das Thema ist im Nervenkrieg um die Zukunft der Heeresforstverwaltung am Truppenübungsplatz Allentsteig nur mehr eine Randnotiz. Dafür rückt ein anderes ins Zentrum der Debatte. Im Ausgliederungsmatch – made by Verteidigungsminister Norbert Darabos ( SPÖ) – wird immer öfter das Wort „Jagd“ in den Mund genommen. Der Sprecher der Bundesforste informierte die APA bereits darüber, was seine Firma mit dem lukrativen Abschussgeschäft vorhat, wenn sie den Zuschlag bekommt. Doch alles andere als dieser Deal wäre eine Überraschung. Denn Darabos’ Vorliebe für die Bundesforste gilt als offenes Geheimnis.



Seit zwei Jahren verweigert der Minister den Betroffenen der Heeresforste Gespräche, um den Forstbetrieb wirtschaftlich zu verbessern. Stattdessen begutachten die Bundesforste seit 24 Monaten die 7000 Hektar großen Militärwälder, berichtet der Firmensprecher Bernhard Schragl der APA. Die Jagd werde „an einen Dritten verpachtet“, sei jedoch nie zentrales Thema gewesen. Kolportierte Absprachen mit dem künftigen Landesjägermeister Josef Pröll bestreitet Schragl. Er kommt aber zu dem Schluss, dass der Wildstand in Allentsteig viel zu hoch sei. Dieser zerstöre sowohl den Wald als auch mehrere Felder.