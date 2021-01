Verwirrung um Busstation: Kritische Haltestelle wurde aufgelassen

Mitnichten, wie sich nun zeigt. (Für die irrtümlich stehen gelassenen Kinder hat sich Postbus entschuldigt.) Stattdessen handelt es sich um eine Verbesserung für alle Busfahrer.

Denn statt der Station in der Siedlung wurde jene an der B15 komplett aufgelassen, wie der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) mitteilt. Bisher hatte nur der Schulbus in der Früh die Schleife durch die Siedlung genommen. Alle anderen hatten in der unsicheren Busbucht gehalten.