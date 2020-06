Verwirrspiel um Rettungsgasse

Nur schleppend gewöhnen sich die Autofahrer an die Rettungsgassen-Pflicht, die seit 1. Jänner auf allen Autobahnen und Schnellstraßen gilt. Sobald der Verkehr zu stocken beginnt, müssen die Lenker ihre Fahrzeuge an den Fahrbahnrand manövrieren, damit Einsatzfahrzeuge freie Fahrt zur Unfallstelle haben. Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis oft mit Problemen verbunden. Heikel wird es, wenn auch Landesstraßen – insbesondere im Raum Krems – rettungsgassenpflichtig sind. Der nö. Straßendienst versucht mit einer aktuellen Plakatkampagne, das Verwirrspiel zu enträtseln.

Den Anlass dazu lieferte ein schwerer Verkehrsunfall auf der zweispurigen S 5 bei Grunddorf, Bezirk Krems, vor dem die Autofahrer teilweise eine Rettungsgasse bildeten und mit ihrem Verhalten ein Chaos verursachten. "Hier hätte gar keine gebildet werden müssen, weil es in diesem Abschnitt keine Richtungsfahrbahnen mit Trennwänden gibt", schildert Gerhard Fichtinger vom nö. Straßendienst.