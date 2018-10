Verurteilter im Mon-Cheri-Krimi beantragt Wiederaufnahme

Zweifel

Jetzt hat sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz beim Landesgericht Krems einen Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens gestellt. Der Verurteilte stützt sich in seinem Antrag auf neue Beweismittel in Form von zwei neuen Gutachten. Diese beschäftigen sich mit der Frage, ob die Menge des Strychnins im Hohlraums einer Mon Cheri überhaupt Platz hat. Im Gutachten des Instituts für Pharmakologie an der Meduni Wien heißt es etwa, "dass der Tathergang anders gewesen sein muss: Die Menge an Strychnin, mit der Herr Dr. Hirtzberger vergiftet worden ist, kann - entsprechend den Naturgesetzen der Physik - nicht in einer Mon Cheri Praline untergebracht werden".

Ein Senat aus drei Richtern muss jetzt entscheiden, ob der Wiederaufnahmeantrag neue, geeignete Beweismittel enthält, die in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen geeignet sind, einen Freispruch oder eine mildere Verurteilung zu begründen, heißt es seitens des Landesgerichts Krems. "Der Senat wird den Antrag jetzt genau prüfen und auch der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen", sagt Gerichtssprecher Ferdinand Schuster zum KURIER. Bis wann ein Ergebnis vorliegen wird, ist noch völlig unklar.