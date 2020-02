Vermutlich blinde Schildkröte in Kaffeehaus zurückgelassen

"Mushu", so der neue Name des Schildkrötenmännchens, wird nun mit Vitamin-Tropfen behandelt. Die Tierärzte hoffen, dass die Schildkröte so ihr Sehrvermögen wiedererlangt.

Aus aktuellem Anlass weist der Wiener Tierschutzverein in einer Aussendung darauf hin: "Sich selbst eingestehen zu müssen, dass man sich um sein Haustier nicht mehr kümmern kann oder will, ist freilich keine leichte Sache. Dennoch gibt es in Österreich Institutionen wie den Wiener Tierschutzverein, an welche sich verzweifelte Menschen wenden können und wo versucht wird, die bestmögliche Lösung für Mensch und Tier zu finden", hieß es.