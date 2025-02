Zeiten des Neubeginns sind in Scheibbs angesagt: Dort hat Noch-Bürgermeister Franz Aigner von der ÖVP als eine seiner letzten Amtshandlungen am Wochenende die Wahl des neuen Scheibbser Feuerwehrkommandanten Florian Musil und seines Stellvertreters Sebastian Mayrhofer geleitet. Wie er am heutigen Montag kundtat, war das auch eine seiner letzten Handlungen als Kommunalpolitiker. Aigner will dem neuen Gemeinderat unter künftig rot-grüner Führung nicht mehr angehören. Er wird sein ÖVP-Mandat nicht mehr annehmen.