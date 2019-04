Verkehrsadern in Niederösterreich unter Spannung

Niederösterreichs gesamte Mobilitätsplanung orientiert sich zunehmend an elektrisch betrieben Fahrzeugen. Aktuell sind in NÖ fast 6000 Strom-Autos unterwegs – eine Steigerung um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Im Rahmen einer großen Beschaffungsaktion für Land und Gemeinden wurden insgesamt 200 neue Elektroautos gekauft. Der für Umweltfragen zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf rechnet dadurch mit „drei Millionen Euro an Einsparungen“.

Wo batteriebetrieben gefahren wird, muss aber auch viel aufgeladen werden. Und bei der Lade-Infrastruktur will Niederösterreich deutlich aufrüsten. Derzeit sind im Land rund 50 Schnelllade-Punkte vorhanden – mit insgesamt 1220 Ladestationen hat NÖ die meisten in Österreich. Jetzt will man auch die Wohnhäuser entsprechend aufrüsten.

„Wir starten eine Förderaktion für die Lade-Infrastruktur in bestehenden Wohnbauten“, kündigt Pernkopf an. „Das Land wird ein kostenloses Darlehen für Genossenschaften, Bauträger und ausführende Unternehmen zur Verfügung stellen.“ So sollen vorerst 20 Projekte umgesetzt werden, um zu zeigen, wie privater Zugang zu E-Ladestationen realisiert werden kann. In dieses Pilotprojekt werden vom Land 300.000 Euro investiert.