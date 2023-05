Verkehr auf der A21 bei Alland: Bewegung in Sachen Lärmschutz

"Es geht darum, dass die Asfinag endlich merkt, so geht das nicht und den Lärmschutz baut, den sie uns seit Jahren verspricht", sagt Bürgerlisten-Gemeinderat Erwin Dollensky. Rund 100 Anrainer der Kalkbergsiedlung würden massiv unter dem Verkehrslärm leiden, in der Nacht würden die Grenzwerte von 50 Dezibel regelmäßig überschritten. "Mit offenem Fenster schlafen ist nicht möglich, und das im Biosphärenpark Wienerwald." Seit 2007 würde man in der Gemeinde für verbesserten Lärmschutz kämpfen, die Gemeinde habe sogar selbst Gutachten in Auftrag geben müssen.

Termin zwischen Gemeinde und Asfinag

Was Dollensky aufregt ist die Tatsache, dass es bereits ein fertiges Projekt gegeben habe. Dann sei man aber seitens der Asfinag mit Hinweis auf neue Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, die seitens des Klimaschutzministeriums erst für verbindlich erklärt werden mussten sowie neue Dienstanweisungen vertröstet worden.