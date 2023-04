Verdächtige Randalierer verraten ihre Identität nicht

Die Polizei in Niederösterreich sucht derzeit nach zwei Aktivisten, die bei einer nicht genehmigten Demonstration am 28. März in Mannswörth randaliert haben sollen.

Die beiden sollen versucht haben, die Sperrkette aus Polizisten mit Gewalt zu durchbrechen, indem sie mit Anlauf gegen die Sperrketten gesprungen sind. Die beiden trugen keine Identitätsdokumente bei sich und sagten der Polizei auch nicht, wer sie sind.