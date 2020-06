Verbalfouls und Sachschäden: Die dunkle Seite der Wahl

Dass harte politische Bandagen nicht zwangsläufig zu Tiefschlägen führen müssen, zeigen Wiener Neustadts SPÖ-Bürgermeister Bernhard Müller und sein ÖVP-Herausforderer Klaus Schneeberger. "Vor fünf Jahren war es deutlich schlimmer", so Müller. Lediglich die FPÖ sorgte mit ihrer Postille "Wr. Neustädter Herz – Schonungslose Stadtnachrichten aus Wiener Neustadt" zuletzt für Kopfschütteln. Sie schoss sich auf die Kandidaten bei ÖVP und SPÖ mit Migrationshintergrund ein (siehe Faksimile). "Ein Foul in der Schlussphase", so Müller.

In Schwechat, wo sich die Fraktionen seit Jahren diverse Scharmützel liefern, befeuern nun Private den Wahlkampf. Eine unters Wahlvolk gebrachte Satirebroschüre namens "Halb Schwechat" – eine Anspielung auf die Stadtzeitung "Ganz Schwechat" – gibt die Parteien der Lächerlichkeit preis. Kostprobe: "Erneutes Höhlenunglück: Bergung des FP-Spitzenkandidaten aus Frauenbergers (Bgm. Gerhard Frauenberger, Anm.) Hinterteil fordert Einsatzkräfte bis aufs Letzte."

Die Behauptung der FPÖ in ihrer Parteizeitschrift, ÖVP-Stadtrat Ernst Viehberger habe von den Vorgängen rund um die Multiversum-Malversationen gewusst, haben hingegen ein gerichtliches Nachspiel. Viehberger weist die Anschuldigungen zurück und will Anzeige erstatten.