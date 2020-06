Vater starb auf Bike

Die Serie von tödlichen Biker-Unfällen auf Österreichs Straßen reißt nicht ab. 21 Menschen mussten heuer bereits ihr Leben lassen. An die 9000 Motorradfahrer werden jährlich bei Unfällen verletzt. Jeder vierte tödliche Motorradunfall seit 2009 passierte in Niederösterreich, die meisten Opfer sind männlich.

Dienstagabend erwischte es einen 42-jährigen Familienvater aus St. Leonhard am Forst in NÖ. Der allseits beliebte Gemeindepolitiker war an dem schweren Unfall völlig schuldlos.

Kurz vor 17 Uhr war Jürgen Fischl mit seiner Maschine in Pöchlarn unterwegs. In einer regennassen Rechtskurve passierte das Drama.