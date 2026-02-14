Neuer US-Botschafter auf Stippvisite in Niederösterreich
Niederösterreich habe ein "vitales Interesse daran, dass die USA auch in Zukunft ein unverzichtbarer Partner" des Bundeslandes bleiben, sagte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Antrittsbesuch des neues US-Botschafters Art Fisher. 725 Millionen Euro betrug das Exportvolumen Niederösterreichs in die Vereinigten Staaten im ersten Halbjahr 2025. Die Exporte beliefen sich im selben Zeitraum auf 499 Millionen Euro, woraus sich ein Handelsbilanzüberschuss von rund 226 Millionen Euro ergibt.
Vor diesem Hintergrund sprach Mikl-Leitner die Zollpolitik der USA an: Sie sei herausfordernd, ein verlässlicher und regelbasierter Handel sei für Niederösterreich unerlässlich. Ein weiteres Thema des Gespräches war die Künstliche Intelligenz. Mikl‑Leitner erläuterte, dass KI in Niederösterreich bereits in Schlüsselbereichen wie der industriellen Fertigung, dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung Anwendung findet.
Thema KI im Zentrum
Im Rahmen der Industriestrategie 2035 investiert das Land gezielt in KI‑ und Dateninnovationen, um die regionale Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Botschafter Art Fisher wurde gebeten, seine Einschätzung zu den US‑Erfahrungen im öffentlichen Sektor zu teilen und mögliche Kooperationsfelder zu eruieren – etwa den Austausch von Best‑Practice‑Beispielen, gemeinsame Pilotprojekte in Smart‑Cities und die Förderung von Start‑Ups, die KI‑Lösungen für transatlantische Märkte entwickeln.
Hervorgehoben wurden die gemeinsamen Initiativen im Bereich der Forschung und Wissenschaft. Etwa das ISTA‑USA‑Programm mit 40 US‑Mitarbeitern – den wissenschaftlichen Austausch in Bereichen von Biochemie bis hin zu KI. Fulbright Austria, das heuer sein 75-jähriges Jubiläum feiert, pflegt zudem Partnerschaften mit der Fachhochschule St. Pölten und der IMC Krems University of Applied Sciences und unterstützt damit Forschung und Lehre durch US-amerikanische Fulbright-Stipendiatinnen und -Stipendiaten an beiden Institutionen.
Botschafter Fisher betonte, er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit: "Da österreichische Unternehmen und US-Firmen gegenseitig in ihre Volkswirtschaften investieren, ist Niederösterreich ein wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten."
Kommentare