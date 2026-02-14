Neuer US-Botschafter auf Stippvisite in Niederösterreich

Niederösterreich habe ein "vitales Interesse daran, dass die USA auch in Zukunft ein unverzichtbarer Partner" des Bundeslandes bleiben, sagte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Antrittsbesuch des neues US-Botschafters Art Fisher . 725 Millionen Euro betrug das Exportvolumen Niederösterreichs in die Vereinigten Staaten im ersten Halbjahr 2025. Die Exporte beliefen sich im selben Zeitraum auf 499 Millionen Euro, woraus sich ein Handelsbilanzüberschuss von rund 226 Millionen Euro ergibt.

Vor diesem Hintergrund sprach Mikl-Leitner die Zollpolitik der USA an: Sie sei herausfordernd, ein verlässlicher und regelbasierter Handel sei für Niederösterreich unerlässlich. Ein weiteres Thema des Gespräches war die Künstliche Intelligenz. Mikl‑Leitner erläuterte, dass KI in Niederösterreich bereits in Schlüsselbereichen wie der industriellen Fertigung, dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung Anwendung findet.

Thema KI im Zentrum

Im Rahmen der Industriestrategie 2035 investiert das Land gezielt in KI‑ und Dateninnovationen, um die regionale Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Botschafter Art Fisher wurde gebeten, seine Einschätzung zu den US‑Erfahrungen im öffentlichen Sektor zu teilen und mögliche Kooperationsfelder zu eruieren – etwa den Austausch von Best‑Practice‑Beispielen, gemeinsame Pilotprojekte in Smart‑Cities und die Förderung von Start‑Ups, die KI‑Lösungen für transatlantische Märkte entwickeln.