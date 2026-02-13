Monatelange Auszeit: Melks Stadtchef Strobl ist wieder zurück
Er konnte einfach nicht mehr. Im November 2025 verkündete Patrick Strobl, ÖVP-Bürgermeister von Melk, seinen vorübergehenden Rückzug aus der Politik. Strobl war erschöpft, er brauchte dringend eine Pause.
Jetzt ist der Stadtchef wieder zurück. In einem Statement erklärt Strobl, ihm sei die Entscheidung, sich zurückzuziehen, nicht leichtgefallen. Angesichts der „intensiven vergangenen Jahre“ sei sie jedoch notwendig gewesen. Die Stadtführung, zusätzliche Funktionen und eine Reihe von Krisen hätten die Anforderungen kontinuierlich erhöht. „Das ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen“, so der Bürgermeister fest.
"Neue Energie"
Gerade weil ihm die Stadt besonders am Herzen liege, habe er Verantwortung übernehmen und rechtzeitig auf seine Gesundheit achten wollen. Sich Unterstützung zu holen, sei kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit einem öffentlichen Amt, betont Strobl. Die Behandlung während des Kuraufenthalts sei hilfreich und notwendig gewesen. Nun kehre er „zu 100 Prozent gestärkt, mit neuer Energie, voller Konzentration und Tatkraft“ zurück.
Kaufmann übernahm die Geschäfte
Gleichzeitig weist Strobl kursierende Gerüchte entschieden zurück. Seine Abwesenheit habe ausschließlich gesundheitliche Gründe im Zusammenhang mit einer Überlastung gehabt. Andere Spekulationen seien haltlos.
Die Geschäfte während Strobls Abwesenheit hatte sein Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann übernommen.
Für Strobl stehen nun allerdings gleich mehrere große Projekte an. Ein Schwerpunkt liegt auf der geplanten Fusion der Musikschulverbände Region Schallaburg und Dunkelsteinerwald.
Mit künftig mehr als 700 Schülerinnen und Schülern entsteht eine der größten Musikschulen Niederösterreichs. Als Obmann will Strobl in den kommenden Wochen die organisatorischen und strukturellen Weichen dafür stellen.
