Monatelange Auszeit: Melks Stadtchef Strobl ist wieder zurück

Er konnte einfach nicht mehr. Im November 2025 verkündete Patrick Strobl , ÖVP-Bürgermeister von Melk , seinen vorübergehenden Rückzug aus der Politik. Strobl war erschöpft, er brauchte dringend eine Pause.

Jetzt ist der Stadtchef wieder zurück. In einem Statement erklärt Strobl, ihm sei die Entscheidung, sich zurückzuziehen, nicht leichtgefallen. Angesichts der „intensiven vergangenen Jahre“ sei sie jedoch notwendig gewesen. Die Stadtführung, zusätzliche Funktionen und eine Reihe von Krisen hätten die Anforderungen kontinuierlich erhöht. „Das ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen“, so der Bürgermeister fest.

"Neue Energie"

Gerade weil ihm die Stadt besonders am Herzen liege, habe er Verantwortung übernehmen und rechtzeitig auf seine Gesundheit achten wollen. Sich Unterstützung zu holen, sei kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit einem öffentlichen Amt, betont Strobl. Die Behandlung während des Kuraufenthalts sei hilfreich und notwendig gewesen. Nun kehre er „zu 100 Prozent gestärkt, mit neuer Energie, voller Konzentration und Tatkraft“ zurück.

Kaufmann übernahm die Geschäfte

Gleichzeitig weist Strobl kursierende Gerüchte entschieden zurück. Seine Abwesenheit habe ausschließlich gesundheitliche Gründe im Zusammenhang mit einer Überlastung gehabt. Andere Spekulationen seien haltlos.

Die Geschäfte während Strobls Abwesenheit hatte sein Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann übernommen.