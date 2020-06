Urlaub im Abenteuerland

Gelingen soll die Übung durch eine Verknüpfung der vorhandenen Angebote. Nach den drei neu vorgegebenen Stoßrichtungen "Lebenslust", "Wohlbefinden" und "Abenteuer" sind Anbieter aufgerufen, neue Produkte zu entwickeln. Dazu könnten "kulinarischer Wintersport", "Kunst am Berg" oder Weinverkostungen am Schiff zählen. "Wir müssen eben kreativ sein, dabei aber authentisch bleiben", sagt Christoph Madl, Chef der NÖ Werbung. In eigenen Produkt-Workshops würden sich die Tourismusbetriebe aktiv in die Neuaufstellung einbringen. Neue Gäste sollen überwiegend aus der Nachbarschaft kommen: Neben Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei und Tschechien werden auch neue Märkte wie Polen bearbeitet, um das Volumen zu steigern.