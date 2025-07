Wiener Neustadt: Unwetter-Opfer bekommen Geld aus Katastrophenfonds

Die Fußgängerzone in der Wiener Neustädter Innenstadt stand unter Wasser.

Seit dieser Woche sind für Geschädigte des Unwetters Anträge an den NÖ Katastrophenfonds für finanzielle Beihilfen möglich.

Über 180 Einsätze wurden verzeichnet, allein 18 davon binnen einer halben Stunde. „Es kam zu umgestürzten Bäumen, Überflutungen öffentlicher Flächen und zahlreichen Wassereintritten in Keller und Gebäude. Glücklicherweise blieben Personenschäden aus“, heißt es von Seiten der Stadt Wiener Neustadt.

Bootshaus länger gesperrt

Generell sind Schäden mit einer Gesamtsumme von mehr als 1.000 Euro (nach Abzug allfälliger Auszahlungen von Versicherungen) aus dem Fonds förderbar. Besonders schwer hat es das beliebte Bootshaus als Ausgangsort für Kanufahrten und Ausflüge auf und entlang des Wiener Neustädter Kanals getroffen.

Das Lokal wurde unter einem umgestürzten Baum begraben. Wie lange die Sanierung und der Wiederaufbau des Bootshauses in Anspruch nehmen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. „Wir sind bemüht, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben“, so die Betreiber.