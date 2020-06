Unterstützung für die "Pflegekräfte der Nation"

Als "eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre" bezeichnet Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien, die österreichische Pflegesituation. "Den größten Pflegedienst leisten Angehörige", sagt er. "Sie sind die Pflegekräfte der Nation."

Am 5. März veranstaltet die Caritas einen Info-Tag für Betroffene (siehe Zusatzbericht). Aufgabe der Hilfsorganisationen sei es, Unterstützung zu bieten, erklärt Schwertner. So wie bei Veronika Tschank aus Au am Leithaberge (Bezirk Bruck/ Leitha). Sie hat es gleich mit zwei Pflegefällen zu tun. Nachdem ihr Mann Josef vor knapp einem Jahr einen Schlaganfall erlitten hatte, verschlechterte sich auch der Gesundheitszustand ihrer 82-jährigen Mutter Maria Meyer.

Tschank versuchte, die Arbeit zu stemmen, gab dafür die Landwirtschaft auf. Doch es nutzte nichts – mit der Situation wurde sie nicht alleine fertig. Sie könne sich um ihren Mann kümmern, versichert Tschank, und um den Haushalt auch. Die Pflege ihrer Mutter, die jetzt im Rollstuhl sitzt, wurde ihr dann aber zu viel. Sie wandte sich an die Caritas.