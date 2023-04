Unterkühlte Frau bei Einsatz auf Schneeberg mit Tau gerettet

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde die Bergrettung Reichenau zu einem Einsatz in die Weichtalklamm (Schneeberg) gerufen. Ein Mann und eine Frau waren trotz schwieriger Verhältnisse - etwa Neuschnee - mit unzureichender Ausrüstung in die Weichtalklamm eingestiegen.

"Aufgrund der Schneelage mussten die beiden im oberen Bereich umkehren. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau jedoch bereits so unterkühlt und geschwächt, dass ein Abstieg nicht mehr möglich war", informierte der Bergrettungsdienst in einer Aussendung.