Unglück im Cobra-Hauptquartier: Polizeischüler erlitt Herzstillstand

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz ist es Donnerstagfrüh im Hauptquartier der Antiterroreinheit Cobra in Wiener Neustadt gekommen. Während des Schwimmtrainings hatte ein Polizeischüler einen medizinischen Notfall erlitten.

Die Schwimmhalle der Polizei-Sondereinheit wird vom Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Traiskirchen für die Schwimmausbildung und das Training der Polizeischüler genutzt.

Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten

Im Zuge der Ausbildung hatte ein Schüler der Landespolizeidirektion NÖ am Donnerstag gegen 9 Uhr einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Der Mann sei im Zuge des Trainings zusammengebrochen und wurde von einem anwesenden Arzt sowie Sanitätern reanimiert. Die Rettungskette sei unmittelbar in Gang gesetzt worden.