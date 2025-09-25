Unglück im Cobra-Hauptquartier: Polizeischüler erlitt Herzstillstand
Zu einem dramatischen Rettungseinsatz ist es Donnerstagfrüh im Hauptquartier der Antiterroreinheit Cobra in Wiener Neustadt gekommen. Während des Schwimmtrainings hatte ein Polizeischüler einen medizinischen Notfall erlitten.
Die Schwimmhalle der Polizei-Sondereinheit wird vom Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Traiskirchen für die Schwimmausbildung und das Training der Polizeischüler genutzt.
Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten
Im Zuge der Ausbildung hatte ein Schüler der Landespolizeidirektion NÖ am Donnerstag gegen 9 Uhr einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Der Mann sei im Zuge des Trainings zusammengebrochen und wurde von einem anwesenden Arzt sowie Sanitätern reanimiert. Die Rettungskette sei unmittelbar in Gang gesetzt worden.
Flug ins Wiener AKH
Deshalb landete auch nur wenige Minuten später der ÖAMTC-Notarzthubschrauber am Sportplatz der Cobra. Vom Notarzt-Team wurden alle medizinischen Sofortmaßnahmen gesetzt und der Polizeischüler auf schnellstem Wege ins Wiener AKH geflogen, bestätigt die Polizei.
Für seine geschockten Kolleginnen und Kollegen wurde psychologische Betreuung angefordert.
